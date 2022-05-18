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İkitelli'de tır bir işyerinin bahçesine uçtu: Faciadan dönülen kaza kamerada

İkitelli'de tır bir işyerinin bahçesine uçtu: Faciadan dönülen kaza kamerada
İkitelli'de tır bir işyerinin bahçesine uçtu: Faciadan dönülen kaza kamerada

İkitelli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yaklaşık 10 metreden iş yerinin bahçesine uçtu. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İkitelli'de tır bir işyerinin bahçesine uçtu: Faciadan dönülen kaza kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.30 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de meydana geldi. Yokuş aşağı inerken kavşakta dönüş yapan tır, sürücü Yakup Vefai'nin kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden İran uyruklu sürücü, yol kenarındaki korkulukları yaklaşık 10 metreden bir iş yerinin bahçesine uçtu. Faciadan dönülen kazada tır sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansta ayakta tedavi edilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sürücü kaza anını anlattı

Kaza anını anlatan Vefai, "Dönüş yaparken önümde araç vardı. Çarpmamak için frene bastım. Kaydı ne yapayım. Tırda makineler vardı" dedi.

Üsmen Acar isimli görgü tanığı ise, "Hava yağışlı olduğu için içeride oturuyorduk. Öyle bir gürültü geldi ki kazadan birden dışarı fırladım. Tırın buraya düşmesini gördüm sadece. Panik halinde ne yapacağımızı şaşırdık. Sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Sonra ambulans geldi. Burası normalde işyeri olduğu için bütün arabalar buraya diziliyor. O sırada Allah'tan kimse yoktu” diye konuştu.

Medeni Topaloğlu
 

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