İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıkan genç o anları anlattı: "Yaşamam büyük şans"

Edinilen bilgiye göre, trafik kazası geçtiğimiz 15 Ağustos günü Uncalı Mahallesi 32'inci Cadde ile Çamlık Caddesi kesişiminde sabah saatlerinde meydana geldi. Uncalı'dan, üniversite yönüne ilerleyen Nurullah A., idaresindeki 34 ZB 507 plakalı otomobil, kavşak sisteminde 21 yaşındaki Ümit Pamukçu'nun yönetimindeki 07 RP 330 plakalı otomobille çarpıştı. Sabah işe giden Pamukçu'nun otomobili, çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin arka ve ön kısmı çevreye savruldu. Pamukçu ise bölünen otomobilden yola savruldu. Nurallah A.'nın otomobili ise kazada yan yatarken, araçtaki Hakan A. ve Dilek G. hafif yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Ümit Pamukçu ile Nurullah A.'nın kullandığı otomobillerin çarpıştığı anlar yer aldı. Kavşak sisteminde hızla çarpışan araçlardan, Pamukçu'nun otomobilinin çarpışma sonrası ikiye bölündüğü görüldü. Bölünen otomobilin parçaları yola savrulurken sürücü Pamukçu'nun araçtan çıktığı anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

"İkiye bölündü"

Kaza günü yaşadıklarını anlatan Pamukçu, sabah saat 06.00 gibi işe gitmek üzere yola çıktığını anımsattı. Uncalı'dan Uluç Mahallesi'ndeki iş yerine kavşaktan kontrollü şekilde geçiş yaptığını dile getiren Pamuk, “Bana yeşil yanıyordu, sarı kontrollü ışıktaydım. Sağıma soluma baktım ama direk atladığım için karşı taratan gelen araç bana vurdu. Araçtan savruldum. Kendime gelip baktığımda aracım ikiye bölünmüştü. Ambulansla hastaneye kaldırıldım.” dedi.

"O anda bir şok yaşadım"

Kaza anının videosunu izlediğinde şok olduğunu kaydeden Pamukçu, “Kazadan alnımda küçük bir yara ile kurtuldum. Yanıma gelenlere ilk sorduğum soru, 'Arabamın arkası nerede' oldu. Arabamın arkasının köşede olduğunu söylediler. O anda yine bir şok yaşadım. Ama yavaş yavaş iyileşip kendime geldim.” diye konuştu.

"Arabamın hurdasını saklıyorum"

Çok kötü bir kaza geçirdiğini kaydeden Ümit Pamukçu, “Şans eseri kurtuldum. Buna da şükür. Arabamın hurdasını saklıyorum. 13 bin liraya aldığım ilk arabamdı, onun için hurdasını bile saklıyorum. Bu aracımın hurdasını gördükçe kaza aklıma geliyor ve daha dikkatli araç kullanıyorum. Yeşil ışıkta bile durarak kalkıyorum. Çok korkunç bir kazaydı.” dedi.

"Yine aynı marka ve model araçtan aldım"

Kazanın ardından yine aynı marka ve modelde bir araç aldığının altını çizen Pamukçu, “Bu modeli seviyorum, yine kaza yapsam yeniden bu araçtan alırım. Fırladığım koltuğu balkona aldım. Beni kurtardığı için saklıyorum. Hastaneden çıktığımda yine araç sürmeye başladım, ama daha dikkatliyim. Görüntüleri izlediğim zaman bile hala korkuyorum.” ifadesini kullandı.

İsa Akar - Gazi Taş