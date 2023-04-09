İkiz kardeşlerinin acısını yüreğine gömüp afetzedelerin yardımına koşuyor

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlere 3 yıldır işlettikleri Hatay'ın Antakya ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde bulunan kokoreç dükkanında son siparişlerini hazırlarken yakalanan ve yıkılan 6 katlı binanın enkazında kalan 17 yaşındaki ikiz kardeşler Seyit Ali ile Kerem Durğun, apartmandaki 32 kişiyle birlikte hayatını kaybetti. İkiz kardeşleri adına sosyal medyada yardım kampanyası başlatarak binlerce afetzedeye ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasını sağlayan ağabey Anıl Durğun, “Deprem olduğu zaman ben yeni bir dükkan açmak için gittiğim Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunuyordum. Maalesef 6 Şubat'taki depremde dükkanımızın giriş katta bulunduğu 6 katlı bina çöktü ve enkaz altında kalan 17 yaşındaki kardeşlerim Seyit Ali ile Kerem'i kaybettik. Kardeşlerimden birisi kolon altında kalarak hayatını kaybederken diğer kardeşimi enkazdan çıkardığımızda ise hiçbir şeyi yoktu. Ya donarak ya da korkudan hayatını kaybetmişti. Kardeşlerime ulaşmak için 7 gün boyunca bir sürü travma yaşadık. Enkazın başında beklemek, kardeşlerime ulaşmaya çalışmak çok zorlu bir süreçti. 13 Şubat Pazartesi günü kardeşlerimin cenazelerini çıkardık ve defnettik” dedi.

“Bu şehrin bütün sokakları onlarla anılacak”

“Kardeşlerim gerek müşterilerimiz gerekse de etraftaki insanlar tarafından çok sevilen iki gençti” diyen Durğun, “Kardeşlerimin öldüğünü hiçbir zaman kabullenmeyeceğiz ve onlar adına projeler üretmeye, kampanyalar oluşturmaya devam edeceğiz. Başlattığımız kitap kampanyamız hala devam ediyor. Çocuklara 23 Nisan'da ulaştırmak için ayakkabı kampanyası da başlattık. Bundan sonraki bütün projelerimiz, 6 Şubat'ta kaybettiğimiz tüm canlarımız için olacak. Bu şehrin bütün sokakları onlarla anılacak. Bir diğer projemiz ile de 6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlarımızın isimlerini sokak ve caddelerimize verilmesini sağlamaya çalışmak olacak” diye belirtti.

“İkiz kardeşlerimizin adına tasarladığımız bir sürü projemiz var”

Arkadaşlarıyla beraber gerçek ihtiyaç sahiplerini bulmak için sahada olduklarını ifade eden Durğun, “Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak neye ihtiyaç varsa onu temin etmeye çalışıyoruz. Burada bizim dışımızda bir sürü yardımsever var ve Allah onlardan razı olsun. Bize yardımcı oluyor ve bizim acımızı paylaşıyorlar. Hala da onlardan bir sürü yardım geliyor. O insanları asla unutamam. Kitap kampanyamız üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin sınav sürecini tamamlamasına kadar devam edecek. Kitap, kırtasiye malzemeleri ve ne gerekiyorsa hepsini onlara ulaştıracağız. Gönüllü öğretmenlerimiz de var. Onlarda sınava hazırlık sürecinde kardeşlerimizi yalnız bırakmıyorlar. Bizde onlar için ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. İkiz kardeşlerimizin adına tasarladığımız bir sürü projemiz var. İkizlerimiz ve hayatını kaybeden tüm canlarımız adına burada 6 Şubat isimli kütüphane de kurduracağım. Onların adına ağaç diktik ve yine dikeceğiz. Bu böyle sürekli devam edecek” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla son görüntüleri kaldı

Öte yandan, hayatını kaybeden ikizlerden geriye kokoreççi dükkanlarında arkadaşlarıyla çekilmiş olduğu mutlu anlara dair son görüntüler kaldı.

Ayrıca 40 yıllık olduğu öğrenilen 6 katlı binadaki daire sahiplerinin, 6 Şubat depreminden önce kentsel dönüşüme karşı çıktıkları ve bu nedenle binanın yıkılamadığı ileri sürüldü.

Alican Gümüş - Aykut Yeniçağ - Hakan Gözalan - Mustafa İç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.