İkizler, aynı birlikte askerlik yapıyor

Bartın İl Jandarma Komutanlığı 2 ayrı ikiz kardeşin görevini yaptığı asker ocağı oldu. İkiz kardeşler Yunus Emre ve Yusuf Eren Sezgin ile İbrahim ve İsmail Demir 5,5 aydır vatani görevlerini birlikte yapıyor. İkiz kardeşler, ömür boyunca birlikte oldukları ikizleri ile ayrılmadan askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İkizlerden Yunus Emre Sezgin, “Bartın İl Jandarma Komutanlığında ikizimle birlikte vatani görevimizi yapmaktayız. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Bu üniformayı giymek bana şeref veriyor. Küçüklükten beri hep aynı evin içinde büyümüştük. Okula birlikte gittik hep birlikteydik. Askere de birlikte gelmek bizim için çok gurur verici. Bu üniformayı giymek sağ omzumuzda Türk bayrağını taşımak gerçekten çok onur verici” dedi.

Bülent Bostancı

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