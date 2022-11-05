İkizler üniversitede de ayrılmadı, birlikte önlük giydi

Tokat'ta yaşayan Ceyda-Kasım Çağlayan Demirezen çiftinin tek yumurta ikizi kızları Birsu (18) ve Aslınur (18) ilkokul, ortaokul ve liseyi aynı sınıfta okudu. Üniversite sınavını da birlikte kazanan ikiz kız kardeşler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti. Birsu Tıp Fakültesine birincilikle Aslınur ise üçüncü olarak girdi. Ablaları gibi doktor olmak isteyen ikizler törenle önlük giyerek doktorluğa ilk adımlarını attı. Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleşen törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş tarafından önlüklükleri giydirilen ikiz kardeşler farklı bir heyecan yaşadı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan, törende hekim adaylarına başarılar diledi.

Bugüne kadar hiç ayrılmadılar

Birsu Demirezen, ilkokul, ortaokul, liseyi ikiz kardeşi ile birlikte okuduğunu, üniversiteyi de birlikte kazandıklarını belirterek, "Bugüne kadar hiç ayrılmadık. Üniversiteyi de birlikte okumayı planlıyorduk. Birlikte çalıştık ve kazandık. Üniversitemize birinci olarak girdim. Kardeşimde üçüncü olarak girdi. Mezun olduğumuzda da İnşallah aynı hastanede oluruz. Ben cerrah olmak istiyorum" dedi.

Aslınur Demirezen ise birbirlerini motive ederek başarıyı yakaladıklarını belirterek, "Kardeşimle beraber ders çalıştık. Hep bir birimize yardımcı olduk. Birbirimizi daha üste çektik. Hatalarımızı kapattık. Birbirimizi olumlu yönde yükselterek başarıyı böyle elde ettik. Psikiyatri doktoru olmak istiyorum" diye konuştu.

Nurhan İçmez

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