İkizler ve ortağı düğün salonunu kan gölüne çevirmişti

2 Kasım 2020'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan bir kır düğün salonunda meydana gelen olayda; Süleyman Can (27), ikiz kardeşler Harun ile Hakan İvgin (36) ve Emre Demirağaç (32) ile iddialara göre olaydan birkaç gün önce alacak meselesi nedeniyle tartıştı. Süleyman Can, babası Muzafer Can'la (56) birlikte, olayı konuşmak üzere Harun İvgin, Hakan İvgin ve Emre Demirağaç'ı düğün salonlarına davet etti. 20.45 sıralarında ellerinde silahlar ile söz konusu düğün salonuna gelen Harun İvgin, Hakan İvgin Süleyman Can'a, Emre Demirağaç ise Muzaffer Can'a ateş etti. Silahla vurularak yaralanan Muzaffer Can, yaralanarak yere düştü. Süleyman Can ise İvgin kardeşlerden kaçarken kendini korumak için rastgele ateş etti. Bu sırada İvgin kardeşlerin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan Süleyman Can, yere yığıldı.

Olayın ardından geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaşan Harun ve Hakan İvgin ile Emre Demirağaç, olaydan yaklaşık yarım saat sonra kullandıkları silahları gizleyerek Güzelbahçe Polis Merkezine teslim oldu. Süleyman Can ve babası Muzaffer Can ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ise hastaneye kaldırıldı. Süleyman Can, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, baba Muzaffer Can ise yoğun süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Kanlı baskının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda tüm sanıklara haksız tahrik indirimi yaparak Hakan İvgin ve Emre Demirağaç'a toplamda 29'ar yıl, Harun İvgin'e ise toplamda 27 yıl hapis cezası verdi.

Ali Gözeten

