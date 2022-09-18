İkizlerinden biri kaybolan annenin 'oğlumu bulun' feryadı

Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kurt ailesi, 14 yaşındaki ikiz çocuklarından Sefa Kurt'un sabah ayrıldıktan sonra eve gelmediğini ve kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek jandarma ve AFAD'dan yardım talebinden bulundu. Bunun üzerine 2 jandarma timi ile AFAD'dan 10 personel Kurt ailesinin yaşadığı bölgenin kırsalında arama çalışması başlattı.

AFAD, jandarma ve köy sakinlerinin de katılımı ile 14 yaşındaki Sefa'nın bulunması için köy yakınlarındaki ormanlık alanda arama yapıldı ancak sonuç alınamadı. Arama çalışmalarına gece son verildi. Jandarma ekipleri arama çalışmalarında bir izine rastlanılmayan 14 yaşındaki Sefa'nın izini ilçe merkezindeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) ve güvenlik kameralarından sürmeye başladı.

Yeğeninin Adana'da görüldüğünü ve arama çalışmalarının sonlandırıldığını belirten amca İdris Kurt, “Dün sabah saat 04.00 sıralarında evden ayrıldığını ve buradan otostop ile Adana'ya ulaştığını düşünüyoruz. Tüm yetkililerimiz emniyetimiz araştırıyor. Herhangi bir rahatsızlığı ve problemi olmayan bir çocuktu. Babası ve ağabeyi ile beraber çalışıyorlardı. İnşallah sağ salim bulunacaktır vatandaşların da gören duyanların aramalarını rica ediyoruz” dedi.

Gözyaşları içerisinde oğlunun bulunmasını isteyen anne Sabiha Kurt, “Gören duyan varsa bir bilgi vermesini istiyorum gidecek bir çocuk değildir. Bana düşkün bir çocuktu. Bir sıkıntısı olsa gelir bana anlatırdı. Bırakıp da gideceğini düşünmüyorum. Şu anda hafta sonu olduğundan bir şey yapamıyoruz. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Lütfen yardım edin ve oğlumu bulun” dedi.

Sefa'nın ikizi Merve Kurt ise, “İkizimin bulunmasını istiyoruz. Merak ediyoruz. Buralarda olmadığını öğrendik şehir dışındaymış görenlerin bizi aramasını rica ediyoruz” dedi.

Halil Ulubey