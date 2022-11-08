İklim aktivist grubu Just Stop Oil'in kurucusu gözaltına alındı

Eylemleriyle adından söz ettiren iklim aktivist grubu Just Stop Oil'in kurucusu Roger Hallam'ın gözaltına alındığı bildirildi. 56 yaşındaki Hallam, dün başkent Londra'da M25 otoyolunu trafiğe kapatmalarının ardından trafiği durma noktasına getirmek ve kamuoyunu rahatsız ederek komplo kurmak suçlarından gözaltına alındı. Grup dün İngiltere'nin en işlek otoyolunu trafiğe kapatmış, M25 otoyolunun 7 farklı noktasında gerçekleştirilen eylemlerde Londra, Surrey ve Kent'teki birçok kavşakta trafik durmuştu. Yollardaki tabelaya tırmanan göstericiler polis tarafından yaklaşık 1 saat içinde tabelalardan indirilmişti.

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