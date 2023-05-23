İklim aktivistleri nedeniyle Cenevre Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı

İsviçre'de özel jetlerin yasaklanmasını talep eden yaklaşık 100 iklim aktivisti, Cenevre Havalimanı'nda düzenlen özel jet fuarını hedef aldı. Ellerinde “Özel jetleri yasaklayın” ve “Özel jetler umutlarımızı bitiriyor” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, firmaları tarafından tanıtım için getirilen özel jetlerin önüne otururken, bazı göstericiler kendilerini jetlere kelepçelediler. Protesto nedeniyle havalimanında uçuşların askıya alınırken, güvenlik güçleri göstericileri yaka paça gözaltına aldı.

Cenevre Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, göstericiler ve güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralandığı bildirilerek, tüm uçuşların bir saat askıya alındığını ve gün boyunca gecikmelerin beklendiğini söylendi.

Greenpeace'ten Klara Maria Schenk yaptığı açıklamada, "Yalnızca bir saat içinde, özel bir jet bir tona kadar karbondioksit salabilir. Bu, Afrika'da yaşayan bir insanın yıllık ortalama tüketiminin iki katıdır" dedi.

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