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İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde devam eden ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütünden kaçışlar artarak devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK/KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2'si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi.

Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128'e yükseldi.

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