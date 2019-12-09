İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 BTÖ mensubunun 09.12.2019 günü Şırnak Silopi Kara Hudut Kapısı'ndan teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.