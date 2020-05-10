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İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha teslim oldu

İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha teslim oldu
İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü mensubu bir kişinin Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu kapsamda bugün, Mardin ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu; bölücü terör örgütünün kırsal yapılanmasına 2014 yılında katılan, örgütün Suriye uzantısı içerisinde faaliyet yürüten R.G. isimli örgüt mensubu Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 76'ya yükselmiştir.

Musa Erdoğan

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