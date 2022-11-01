İkna çalışması sonucu bir PKK/KCK terör örgütü mensubu Cezayir'den getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir PKK/KCK örgüt mensubunun Cezayir'den özel ekip eşliğinde Türkiye'ye getirilerek teslim olması sağlandı. Dışişleri Bakanlığı ile kurulan koordine sonucu Cezayir Büyükelçiliği'nin temaslarıyla getirilen örgüt mensubunun 2016 yılında örgüte katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Açıklamada ayrıca 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 107'ye yükseldiği bildirildi.

Kemal Diri

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