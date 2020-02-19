İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İkna edilen bir terörist daha teslim oldu

İkna edilen bir terörist daha teslim oldu
İkna edilen bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bir teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığının ortak ikna çalışması sonucu Demhat kod adlı İ.A. isimli örgüt mensubu teslim olmak amacıyla terör örgütünden kaçtı. Teslim olan örgüt mensubu, Jandarma İkna Timleri ve MİT'in koordinesinde Mardin Nusaybin ilçesi sınırına gelerek hudut birliğine teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 39'a yükselmiştir” denildi.

İrfan Çalışkan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.