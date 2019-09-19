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İkna edilen PKK'lı teslim oldu

İkna edilen PKK'lı teslim oldu
İkna edilen PKK'lı teslim oldu

Hakkari'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 PKK'lı teslim oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı ve ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş

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