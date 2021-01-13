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İkna yoluyla 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna yoluyla 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
İkna yoluyla 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Yunus Emre Kartal ANKARA (İHA) - İkna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri

İkna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle 2021'de ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Yunus Emre Kartal

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