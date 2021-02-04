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İkna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu

İkna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu
İkna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu

Sakarya’da terör örgütü PKK/KCK üyesi 1 kadın terörist, terörle mücadele ekiplerince yapılan ikna çalışmaları sonrasında örgütten kaçarak teslim olmasının ardından ailesiyle buluşturuldu.

İkna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu - Tıkla İzle

PKK/KCK terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar devam ediyor. 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve PKK/KCK terör örgütünün Kuzey Irak kamplarında faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kadın terörist, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları neticesinde terör örgütünden kaçarak teslim olması sağlandı. Terör örgütü mensubu kadın ise bugün İl Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilen ailesiyle buluşturuldu. Gözyaşları içinde kızlarına sarılan aile ise emniyet müdürlüğü personellerine teşekkür etti.

Orkun Kaya - Azim Çelik

 

 

 

 

 

 

 

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