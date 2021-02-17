İkranur'un babası Serdar Tirsi: 'Cinayet aydınlatıldı ama soruşturma sürüyor'

Hiç bir şüpheye yer kalmadan kızı İkranur'un ölümünün aydınlatıldığını ifade eden baba Serdar Tirsi, “Kızımın ölümüyle ilgili deliller ve bulgular ışığında yaklaşık 8 aydır titiz bir inceleme sonucunda kız kardeşim ve erkek kardeşim tutuklandı.

Kafamızda olan soru işaretlerini giderdik. Erkek kardeşim S.Tirsi (14) cinayeti ifadesine göre istemeyerek ani bir sinir ile işlediğini, diğer kardeşim A.Tirsi ile de yardımlaşarak dereye bırakıldığı şüphe kalmadan netleştirdik. Bununla birlikte yetkililerce dosyanın kapanmadığını, soruşturma kapsamında olduğunu yine artı bir bulgu delil gibi detay olursa gidişatın değişebileceği bilgisi verildi.

Bu konuda bir baba olarak gerçeğin aydınlatıldığından şüphe duymuyorum. Ancak sosyal medyada kurgu yapıp adıma, aileme ya da olayla bağlantısı olmayan insanlara suç yükleyen bir takım yorumlar, değerlendirmeler acımızı daha da büyütmektedir. Olayın gizlendiği, örtbas edildiği, suçun 14 yaşındaki kardeşim S.T.'nin üstüne yıkıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan bir takım asılsız yorumlar yapılmaktadır.

Oysaki olay yaklaşık 8 ay boyunca deliller, bulgular ışığında gizlilik içerisinde titizlikle yürütülmüş ortaya çıkarılmışken bu yorumlar hangi bilgi ve belgeye dayanarak yapılmaktadır. Gerçekte bu şüphe bende de vardı lakin eğer öyle bir durum olsa idi ben bunu inkar etmez bizzat açıklardım. Ancak buna rağmen üretilen bu asılsız söylentilerin bir delili, bilgi varsa ispatlanırsa kamuoyundan hem özrü dileyeceğim hem de ben çıkıp duyuracağım“ ifadelerini kullandı.

Ahmet Bilge

