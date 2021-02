İkranur'un ölümüyle ilgili akrabası 7 kişi gözaltında

Edinilen bilgilere göre, savcılık talimatıyla dün sabah saatlerinde İkranur'un dedesi N.T., halaları S.T. ,A.T., S.T., amcaları S.T., A.T, ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheli olarak Bulancak Jandarma Karakolunda işlemleri süren 7 kişinin gözaltı sürelerinin ise pazartesi gününe kadar uzatıldığı öğrenildi.

Giresun'un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde 27 Haziran 2020 günü evinin yakınındaki bahçede 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince ailesine haber verildi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. İz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aranan İkranur'un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulundu. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalar çoklu organ incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na buradan da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Köyde aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden de DNA örneği alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına 7,5 aydır devam ederken, dedesi, amcaları,halaları ve kuzeni olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin minik kızın ölümü ile yeni bulgulara ulaştığı ve bu doğrultuda bütün şüphelerin akrabalarının üzerine çevrildiği öğrenildi.

