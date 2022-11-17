İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

IKYB'nin Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı

IKYB'nin Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı
IKYB'nin Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

IKYB'nin Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı - Tıkla İzle

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKYB) bağlı Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankı patladı. Kaziyva semtindeki bir binada meydana gelen olayda 3 ev yıkıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki arabalar da enkaz altında kaldı. Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Saman Latif, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan kişileri bulmak için arama çalışması başlattı.

Abdulkadir Hacıoğlu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.