IKYB'nin Süleymaniye kentinde gaz tankı patladı: 4 ölü, 9 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKYB) bağlı Süleymaniye kentinde ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankı patladı. Kaziyva semtindeki bir binada meydana gelen olayda 3 ev yıkıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki arabalar da enkaz altında kaldı. Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Saman Latif, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan kişileri bulmak için arama çalışması başlattı.

Abdulkadir Hacıoğlu

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