IKYB'nin Süleymaniye kentindeki gaz sahasına roketli saldırı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye'ye bağlı Çemçemal ilçesindeki Kormor gaz sahasına roketli saldırı düzenlendi. Irak basını, yerel güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde söz konusu gaz sahasına 5 adet Katyuşa roketinin düştüğünü, saldırının yalnızca maddi hasara yol açtığını ve can kaybının olmadığını aktardı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Söz konusu gaz sahası geçtiğimiz haziran ayında üç defa benzer saldırılara maruz kalmıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu