İl dışı öğretmen atamaları 2019 sorgula| il dışı atama sonuçları 2019 MEB İşte Burada

il dışı atama sonuçları 2019 meb detayları ile birlikteyiz...İl dışı tayin sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusu öğretmenler tarafından araştırılan konular arasında yerini almış durumda. MEB tarafından belirtilen kontenjanlar dahilinde 14-20 Haziran tarihlerinde yapılan il dışı atama tayin sonuçları öğretmenler tarafından dört gözle bekleniyor. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri bugün sonuçlanacak. İl dışı tayin sonuçları 2019 ve MEB il dışı tayin sonucu sorgulama sayfasına ilişkin bilgilere bu haberimizden ulaşabilirsiniz..

MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB'in yayınladığı takvime göre 24 Haziran tarihinde belli olması beklenen il dışı tayin sonuçları şu an için henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğu andan itibaren buradan detaylara ulaşabilirsiniz...

MEB PERSONEL SİTESİNE ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İl dışı atama sonuçları http://personel.meb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.

İL DIŞI TAYİNDEN YARARLANABİLECEK OLANLAR?

İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il'e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebilecekler.

Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda yapılan başvurular da 25 Haziran'da sonuçlandırılacak.