İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı

İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı
İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı

Kocaeli’de bir vatandaş, üst komşusunun kapısını açık olduğunu ve içeride kanlar olduğunu görünce polis çağırdı. Polis ekipleri olayı incelemeye aldı.

İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı - Tıkla İzle

Olay, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Salim Efendi Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman sakini, üst komşusu D.Y.G.'nin kapısının açık olduğunu ve içeride kanlar olduğunu fark etti.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin dairede kanları görmesi neticesinde olay yeri incelemeleri de adrese geldi. Dairede yaşayan D.Y.G.'nin telefonla aranması üzerine şehir dışında olduğu tespit edildi.

D.Y.G.'nin evde beslediği 2 köpek olduğu da görülünce köpekler güvenli bir yere alındı. Ardından olay yeri inceleme ekipleri olay yerinden inceleme yapmak üzere kan örneklerini alıp adresten ayrıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Ekrem Ceylan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.