İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl dışından gelenleri gizleyen muhtarın mahallesinde vaka sayısı 46 oldu

İl dışından gelenleri gizleyen muhtarın mahallesinde vaka sayısı 46 oldu
İl dışından gelenleri gizleyen muhtarın mahallesinde vaka sayısı 46 oldu

Van’ın Başkale ilçesinin Örmetaş Mahallesi’nde korona virüs vaka sayısı 46’ya çıkarken, mahallenin bir mezrası da salgının yayılmaması amacıyla karantinaya alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il dışından gelenleri gizlediği gerekçesiyle Muhtar Mikail Duman'ın görevden uzaklaştırıldığı Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'nde korona virüslü hastaların tespiti için sağlık ekiplerinin çalışmasının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda özel çalışma alanı haline getirilen Örmetaş Mahallesi'nde yapılan testler sonucunda korona virüs vaka sayısı 46'ya yükseldi. Örmetaş Mahallesi'nin 9 hane 75 nüfuslu Poyrazalan mezrası da salgının yayılmaması için karantinaya alındı. Poyrazalan mezrasında şu ana kadar herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı” denildi.

Başkale ilçesinin Örmetaş Mahallesi, 7 Nisan 2020'de İstanbul'dan gelen bir vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıkması dolayısıyla karantinaya alınmıştı.
Öte yandan, Van'da şu anda Başkale, Çaldıran, Gürpınar ve Saray ilçelerinde korona virüs vakası nedeniyle 8 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürüyor.

Harun Aksu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.