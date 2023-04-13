İlaç yazdırmaya gitti, evin çatısında yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Beytepe Mahallesi Şehit Cemil Döşemeci Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri 3 araç ile yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alt katlara ve çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler daha sonra çatıda soğutma çalışması yaptı.

Evde yaşayan Haydar Dönmez, ilaç yazdırmaya gittiğini, döndüğünde çatıda yangın çıktığını anlatarak, “İlaç yazdırmaya gitmiştim. 5 dakika eve uğrayayım dedim. Telefonumun şarjı bitmişti. Şarja taktım, ‘bir duman çıktı' dediler dışarıda. Ne olduğunu çözemedim, elektrik kontağı mı yoksa başka bir şeyden mi oldu bilmiyorum” dedi.

Evin çatısında çıkan yangın sebebiyle büyük üzüntü yaşayan Dönmez, evinin de mahalle muhtarının öncülüğünde 9 yıl önce belediye ve kaymakamlığın yardımıyla yaptırılarak kendisine teslim edildiğini belirterek, “Bana yardım edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beytepe Mahallesi Muhtarı Arif Zedef de, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini belirterek, çatısında yangın çıkan evi 9 yıl önce kaymakamlık, belediyenin de desteğiyle başlattıkları yardım kampanyası sonucu yaptırarak içerisinde oturanlara teslim ettiklerini söyledi.

Ali Rıza Önses

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