İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İlaç yazdırmaya gitti, evin çatısında yangın çıktı

İlaç yazdırmaya gitti, evin çatısında yangın çıktı
İlaç yazdırmaya gitti, evin çatısında yangın çıktı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının ev sahibi ilaç yazdırmaya gittiğinde çıktığı öğrenildi.

İlaç yazdırmaya gitti, evin çatısında yangın çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Beytepe Mahallesi Şehit Cemil Döşemeci Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri 3 araç ile yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alt katlara ve çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler daha sonra çatıda soğutma çalışması yaptı.

Evde yaşayan Haydar Dönmez, ilaç yazdırmaya gittiğini, döndüğünde çatıda yangın çıktığını anlatarak, “İlaç yazdırmaya gitmiştim. 5 dakika eve uğrayayım dedim. Telefonumun şarjı bitmişti. Şarja taktım, ‘bir duman çıktı' dediler dışarıda. Ne olduğunu çözemedim, elektrik kontağı mı yoksa başka bir şeyden mi oldu bilmiyorum” dedi.
Evin çatısında çıkan yangın sebebiyle büyük üzüntü yaşayan Dönmez, evinin de mahalle muhtarının öncülüğünde 9 yıl önce belediye ve kaymakamlığın yardımıyla yaptırılarak kendisine teslim edildiğini belirterek, “Bana yardım edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beytepe Mahallesi Muhtarı Arif Zedef de, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini belirterek, çatısında yangın çıkan evi 9 yıl önce kaymakamlık, belediyenin de desteğiyle başlattıkları yardım kampanyası sonucu yaptırarak içerisinde oturanlara teslim ettiklerini söyledi.

Ali Rıza Önses

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.