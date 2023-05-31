İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İlaçlama aracıyla şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların arasına daldı

İlaçlama aracıyla şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların arasına daldı
İlaçlama aracıyla şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların arasına daldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir belediye personelinin, sinek ilaçlama aracıyla şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının arasına girmesi taraftarların tepkisine neden oldu.

İlaçlama aracıyla şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların arasına daldı - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi deprem bölgesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde de sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa döküldü.
Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu ilçenin farklı noktalarında uzun süren kutlamalara neden olurken, Samandağ'da ise ilginç bir olay yaşandı.

Samandağ Belediyesine ait, haşere ile mücadele için kullanılan bir ilaçlama aracı etrafa ilaç püskürterek taraftarlar arasına girdi. Taraftarlar sürücüye tepki gösterdi. Bazı taraftarlar tepkisini aracı yumruklayarak gösterdi. Bölgede bulunan polis ekiplerinin devreye girmeyesiyle araç, kutlama yapılan alandan uzaklaştırıldı.

Alican Gümüş
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.