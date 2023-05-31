İlaçlama aracıyla şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların arasına daldı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi deprem bölgesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde de sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa döküldü.

Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu ilçenin farklı noktalarında uzun süren kutlamalara neden olurken, Samandağ'da ise ilginç bir olay yaşandı.

Samandağ Belediyesine ait, haşere ile mücadele için kullanılan bir ilaçlama aracı etrafa ilaç püskürterek taraftarlar arasına girdi. Taraftarlar sürücüye tepki gösterdi. Bazı taraftarlar tepkisini aracı yumruklayarak gösterdi. Bölgede bulunan polis ekiplerinin devreye girmeyesiyle araç, kutlama yapılan alandan uzaklaştırıldı.

Alican Gümüş



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