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İlaçlama makineleriyle, ağaç dallarıyla yangına müdahale ettiler

İlaçlama makineleriyle, ağaç dallarıyla yangına müdahale ettiler
İlaçlama makineleriyle, ağaç dallarıyla yangına müdahale ettiler

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına vatandaşlar ilaçlama makinesi ve ağaç dallarıyla müdahale etti. Yangın söndürme ekiplerinin büyümeden söndürüldü.

İlaçlama makineleriyle, ağaç dallarıyla yangına müdahale ettiler - Tıkla İzle

Antalya'nın Serik ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık arazide yangın çıktı.

Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi Gökveliler mevkiinde meydana gelen yangına, ilk müdahaleyi çevrede bulunan mahalle halkı yaptı. Kimisi ağaç dallarıyla kimisi de ilaçlama makinesiyle alevleri söndürmek için mücadele etti.

Daha sonra ihbar üzerine orman işletme müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, arazöz yardımıyla yangına müdahale etti.

Vatandaşlarında desteğiyle yangın kısa sürede söndürülürken, alevlerden etkilenen bir çok zeytin ağacı zarar gördü.

Mehmet Demirci
 

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