İlaçlama yok, kalite var

Dünyaca kalitesi kabul edilen ve birçok ödül alan Edremit Körfezi'nde zeytinyağlarının üretimi hızla devam ediyor. Bu yıl bölgede havadan ilaçlama yapılmamasına rağmen kaliteli zeytinyağı üretimi artarak devam ediyor.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Ülkemizde Eylül ayının 20'sinden itibaren beklenen hava soğukluklarının gelmeyişi nedeniyle kalitemizde, kısmen bazı bölgelerimizde düşüşler yaşandı. Ancak geçen seneye nazaran ülkemizde çok daha iyi sızma zeytinyağları yakalandı” dedi.

Kuzey Ege'de ilaçlama yapılmadığını ifade eden Kıvrak, “Körfez bölgesinde geçen sene kışın çok iyi geçmesi, yaz aylarının da yazlık yapması, yani hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle hastalık ve zararlı popilasyonunda azalmalar görüldü. Hatta bu yıl havadan ilaçlama Edremit Körfezi'nde yapılmadı” Dedi.

Edremit Körfezi'nde birçok zeytinyağı üretiminin yarışmalara hazırlandığı ifade eden Mücahit Kıvrak, ”Bölgeler içerisine bakıldığında sızma zeytinyağı, sızma zeytinyağının da üzerinde duyusal anlamda iyi zeytinyağlarını yakaladık. Yine bu sene uluslararası yarışmalara göndereceğimiz birçok zeytinyağımız var ve ödül alacağımıza inanıyoruz.” Dedi.

Emrah Elmas

