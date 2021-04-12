İlaçlarını alıp uyudu, bir daha uyanamadı

Olay, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzkaan Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında oturan 37 yaşındaki Ayşe Y. sabah rahatsızlanınca ilaç alarak uyudu. Uzun süre uyanmayan genç kadının durumundan endişe duyan çocukları komşularından yardım istedi. Eve gelen Ayşe Y.'nin komşuları, hareketsiz şekilde kanepede yatan genç kadının tepki vermemesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde Ayşe Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinin hastanede korona virüs tedavisi gördüğü belirtilen Ayşe Y.'nin 10 günlük karantina süresini 5 gün önce tamamladığı öğrenildi. Genç kadının cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Hasan Eryılmaz

