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İlçe başkanının kuruyemiş fabrikasında yangın paniği

İlçe başkanının kuruyemiş fabrikasında yangın paniği
İlçe başkanının kuruyemiş fabrikasında yangın paniği

İzmir Dikili'de, Saadet Partisi Dikili İlçe Başkanı Mustafa İnan'ın sahibi olduğu kuruyemiş fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın, İnan'a ait köfte tesisine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangında, fabrika ve köfte tesisi kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Dikili ilçesinde İslamlar köyü altında bulunan Çanakkale-İzmir yolu üzerinde bulunan Saadet Partisi Dikili İlçe Başkanı Mustafa İnan'ın sahibi olduğu kuruyemiş fabrikasında gece 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, İnan'ın sahibi olduğu köfte tesisine de sıçradı. Çalışanların fark ettiği yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangına Dikili'nin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin fabrika ve tesisin tamamını sardığı görülürken, yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında fabrika ve tesis kullanılamaz hale geldi.

Murat Solmaz
 

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