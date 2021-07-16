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İlçe Emniyet Müdürü hayat kurtardı

İlçe Emniyet Müdürü hayat kurtardı
İlçe Emniyet Müdürü hayat kurtardı

Bursa'da gece yarısı intihar girişiminde bulunan 21 yaşındaki genci el çabukluğu ile tutarak tekrar hayata döndüren Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik sergilediği davranışıyla büyük takdir topladı.

İlçe Emniyet Müdürü hayat kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay saat 01:30 sularında Kültürpark Merinos Köprülü Kavşağı çıkışında meydana geldi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde 4 metre yükseklikteki köprülü kavşak korkuluklarından kendisini boşluğa bırakmak isteyen A.K.'yi (21) gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis intihar girişiminde bulunan kişiyle önce diyalog kurdu.

Bu esnada Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik el çabukluğu ile 21 yaşındaki genci demir parmaklıkların olduğu yerden tutarak intihar girişimini önledi.

Yaşananlardan sonra İlçe Emniyet Müdürü'nün bu duyarlı davranışı büyük takdir topladı.

Ercan Vardar
 

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