İlçe merkezine inen ayı hastane etrafında böyle dolaştı

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde gece saatlerinde aç kalan ayı ilçe merkezine indi. Caddede ayı ile karşılaşan vatandaşlar neye uğradıklarına şaşırırken, ayı insanlara ve sokak hayvanlarına aldırış etmeden çevrede dolaştı. Bazı vatandaşlar ise paniğe kapıldı. Mahalle mahalle dolaşan ayıyı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşlar ve polis ekiplerince bir süre aranan ayıdan bir iz bulunamadı. Borçka Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümü önüne gelerek hastane etrafında dolaşan ayının o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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