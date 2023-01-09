İlçe tarım müdürü müdahale etti, 3 kuzu sezeryanla alındı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde doğumu yaklaşan koyuna sezeryan yöntemiyle doğum yaptıran ilçe tarım ve orman müdürü aynı zamanda veteriner hekim olan Murat İnan, 3 yavru kuzunun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine yardımcı oldu. Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, ilçede besicilikle uğraşan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bir çok çalışmalarının olduğunu söyledi. İnan, "Aynı zaman veteriner hekimim. Bugün de sezeryanla 3 yavru kuzunun dünyaya gelmesine vesile oldum. Çok mutluyum, hepsi de sağlıklı çok şükür. Şimdi gözetim altında" dedi.

Serdar Gükçe

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