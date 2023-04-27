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İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın sağlığı hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın sağlığı hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın sağlığı hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili yabancı basında çıkan iddialara ilişkin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yabancı basında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın yapılacak Akkuyu nükleer santral açılışına videokonferans yoluyla katılacaktır. Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin, liderinin yanında olduğu; Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinden de zaferle çıkacağı gerçeğini değiştiremeyecekler” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal
 

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