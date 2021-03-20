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İletişim Başkanı Altun: “Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir”

İletişim Başkanı Altun: “Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir”
İletişim Başkanı Altun: “Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kadınların hayata daha fazla katılmaları için mücadele edildiğini vurgulayarak, "Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığını bildiren Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir. Her zaman güçlü kadın güçlü Türkiye diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhammet Mücahit Dereli
 

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