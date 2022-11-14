İletişim Başkanı Altun: 'Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye'de buluştuğunu teyit ediyoruz'



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rus ve Amerikalı istihbarat başkanlarının Türkiye'de buluştuğunu teyit ediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ev sahipliğinde yapılan bu görüşme, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir. Toplantı kapsamında nükleer silahların kullanımı başta olmak üzere uluslararası güvenliğe yönelik tehditler ele alınmıştır. Daha önce Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını buluşturan ve tahıl anlaşmasında arabuluculuk yapan Türkiye, tüm taraflarla barış için müzakere etmeye devam edecek, bu süreçte inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır.”

Hülya Keklik



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