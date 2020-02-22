İletişim Başkanı Altun: 'Sabrımız çoktan taştı ama Rusya'nın iş birliğine güveniyoruz'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabı üzerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ve Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmiş olduğu telefon görüşmesinde İdlib ile ilgili endişelerini dile getirdi. Rusya'nın Esad rejimine verdiği destek, zaten içler acısı bir halde olan insani krizin daha da kötüye gitmesine neden oluyor. Sınırlarımızda bir milyon mülteciyle ve güvenliğimiz açısından giderek büyüyen bir tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktayız. Soçi'de Rusya ile bir anlaşma yapmıştık ve bu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün tarafların sözlerini tutacağını ve istikrarı sağlamaya çalışacağını ümit ediyoruz. Bununla birlikte kuvvetlerimizi herhangi bir tehdit karşısında korumaktan da çekinmeyeceğiz. Hiç kimse bizim kararlılığımızı sınamasın” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir şey bizi caydıramaz”

Altun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Esad rejiminin korkunç eylemleri, masumların hayatlarını kaybetmesi ve bölgemizin istikrarsızlaşmasıyla sonuçlanıyor. Sabrımız çoktan taştı ama Rusya'nın iş birliğine güveniyoruz. Yine de ulusal güvenliğimizi korumanın yollarını aramaktan geri durmayacağız. Milyonlarca masum Suriyelinin yerlerinden edilmesini hiçbir gerekçe meşru kılamaz. Bölgedeki terör gruplarıyla oldukça kararlı bir şekilde savaşmaktayız. Rusya, rejimin, terör gruplarını etnik temizlik bahanesi olarak kullanmasına izin vermemelidir. Rejimin korkak güçleri Suriye halkı için ateşkes ve güvenlik sağlamaya çalışan cesur askerlerimize saldırılarını sürdürmektedir. Kendi halkına karşı suç işleyen bu kana susamış rejimi savunanlar bir kez daha düşünmelidir. Hiçbir şey bizi caydıramaz!”

Cevdet Fırat Aydoğmuş