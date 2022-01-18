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İletişim Başkanı Altun, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çeken anekdotu paylaştı

İletişim Başkanı Altun, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çeken anekdotu paylaştı
İletişim Başkanı Altun, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çeken anekdotu paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dikkatini çeken bir anekdotu paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çeken anekdotu paylaştı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in dikkatini çeken bir anekdotu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Altun, paylaşımında, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic: Başka hiçbir ülkede görmedim. Rüzgar halıları kaldırdığında baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkyılmaz

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