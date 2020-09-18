İletişim Başkanı Altun: 'Stratejik iletişim Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu'

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İletişim Başkanlığına "stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak" görevi verildi. Bu görevleri yerine getirmek üzere İletişim Başkanlığı bünyesinde "Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı" ihdas edildi. İletişim Başkanı Altun, yeni görevle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Stratejik iletişim, Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu. Kendisinin liderliğinde ülkemizin her alanda ortaya koyduğu atılım ve mücadelenin iletişim alanında da yansıma bulması kaçınılmaz bir gereklilik. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni sistemin dinamizmine uygun şekilde ihdas edilen İletişim Başkanlığı olarak kurumumuza tevdi edilen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Proaktif çalışmalar ortaya koyacağız"

İletişimin tali değil asli bir faaliyet olduğuna inandıklarını belirten Altun, "Karşı karşıya kaldığımız imkan ve meydan okumaları milletimizin menfaatleri doğrultusunda stratejik iletişim perspektifiyle yönetmek kritik önem arz ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığımıza tevdi ettiği yeni görev çerçevesinde de stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunu sağlayarak ulusal ve uluslararası boyutta savunmacı değil proaktif çalışmalar ortaya koyacağız. Ülkemize yönelik kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyonla etkin şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

Altun, "Amacımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilmeye çalışılan gelişmiş, müreffeh, huzurlu, büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealine stratejik iletişim perspektifiyle katkı sunmaktır. Bölgesel bir güç olan, küresel bir güç olma mücadelesi veren Türkiyemizin sesinin dünyanın dört bir yanında duyulması, tezlerimizin uluslararası camiada anlatılması için bütün imkanlarımızla gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

