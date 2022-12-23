İletişim Başkanı Altun: 'Türkiye ve Libya, birilerinin bölge üzerine yaptığı hesapları bozmuştur'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar Muhammed el-Lafi'nin davetlisi olarak geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta İletişim Forumu'na katıldı. İletişim Başkanı Altun, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin açılış konuşmasının ardından katılımcılara hitap etti. Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Libya ve İslam dünyasıyla ilişkileri güçlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Bugün küresel görünüme bakıldığında bütün alanlarda bir belirsizliğin, istikrarsızlığın hakim olduğunun görüldüğüne dikkat çeken Altun, herhangi bir noktadaki çatışma, savaş, kriz ya da salgının, doğrudan ve dolaylı sonuçlarıyla dünyanın en ücra yerlerini dahi etkilediğini belirtti. Bu etkilerin siyasi, diplomatik, ekonomik, toplumsal ve insani boyutlarda ortaya çıktığını ifade eden İletişim Başkanı Altun, insanlığın bugün her alanda istikrar ve öngörülebilirlik arayışı içinde olduğunu kaydetti. Altun, “Elbette bu arayış eğer adalet olmazsa, eğer hakikat olmazsa ne olursa olsun karşılıksız kalır. Karşı karşıya kalınan meydan okumalara kalıcı, etkili, planlı ve fonksiyonel çözümler üretmek mümkün olmayacaktır. İşte böyle bir dönemde biz Türkiye olarak bölgesel krizler ve küresel ihtilaflar karşısında gerçekçi, ahlaki, insani ve samimi çözüm yaklaşımları ortaya koymaya çalışıyoruz. Tüm imkân ve kabiliyetlerimizi bu doğrultuda kullanıyoruz” dedi.

Bu küresel belirsizlik çağında Türkiye'nin bir istikrar adası olarak öne çıkarken, aynı zamanda istikrarlaştırıcı bir güç olarak uluslararası alanda kendisini konumlandırdığını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin milli hak ve menfaatlerini koruyan, ülkenin güvenliğini tahkim eden adımları peş peşe atarken, aynı zamanda yürüttükleri barış diplomasisiyle bölgesel ve küresel sorunlara çözüm önerileri sunduklarını belirtti.

“Bölgemizde ve tüm dünyada bir huzur iklimi oluşturmak için çabalıyoruz''

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında, en başından beri krizin büyümemesi için gayret gösterirken, üçüncü ülkelerin akıl dışı adım ve söylemlerle ateşi körüklemelerinin karşısında durduklarının altını çizen İletişim Başkanı Altun, bu süreçte hem Rusya hem de Ukrayna liderleriyle görüşebilen tek liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu aktardı. Bunun da kendisinin ve Türkiye'nin tesis ettiği güvenin göstergesi olduğuna dikkati çeken İletişim Başkanı Altun, bu güven neticesinde Rusya ve Ukrayna'yı Türkiye'de müzakere masasında buluşturmayı başardıklarını söyledi. Altun, savaşan tarafların bir araya getirildiği İstanbul sürecinin, iki ülke arasında barış görüşmeleri için en ideal zemin olma özelliğini hala muhafaza ettiğini bildirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasının da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde, Türkiye arabuluculuğunda gerçekleştiğini anımsatan İletişim Başkanı Altun, şöyle devam etti:

“Biz elbette ve sadece iki ülke arasında diplomasi kanallarının işletilmesiyle değil, bu savaşın tüm dünyayı etkileyen dolaylı sonuçlarının çözümüyle de yakından ilgilendik. Savaş sürecinde Ukrayna ve Rusya'dan tahıl sevkiyatının durmasıyla oluşan küresel gıda krizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın iki ülke lideriyle yakın temasları neticesinde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla çözüldü. Tahıl koridorundaki tıkanıklıkların aşılmasını ve anlaşmanın süresinin uzatılmasını da yine Türkiye sağladı. Avrupa'dan Afrika'ya küresel çapta oluşan gıda krizini çözmek için ülkemizin ortaya koyduğu samimi çabalar hamdolsun başarıya ulaştı ve bu gayretin neticelerinden de tüm dünya istifade etti. Şimdi istiyoruz ki bundan daha fazla, az gelişmiş ülkeler istifade etsin. Ülkemiz yine bu savaşın sebep olduğu enerji krizinin çözümüne de katkı sunarak, istikrarlaştırıcı rolünü sürdürmeye devam edecek. Görüldüğü üzere, öncelikleri sadece kendi güvenlik ve refahları olanların aksine, biz Türkiye olarak bölgemizde ve tüm dünyada bir huzur iklimi oluşturmak için çabalıyoruz. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliği bu süreçte çok önemli imkanlar sağlıyor.”

“Batılı sömürge sistemi, modern dönemin adaletsizliklerinin başlıca kaynağıdır”

Türkiye'nin bu yapıcı tutumunu şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla perçinlediklerini dile getiren İletişim Başkanı Altun, “Türkiye Yüzyılı'nın ülkemiz, bölgemiz ve dünya için barışın, güvenin, istikrarın ve huzurun yüzyılı haline gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Gerek küresel Covid-19 salgınının, gerek Rusya-Ukrayna savaşının, küresel belirsizlikleri derinleştirdiğini ve uluslararası sistemin eksikliklerini tekrar gün yüzüne çıkardığını belirten Altun, insanlığın kaderinin ortak olduğu gerçeğini bize bir kez daha gösteren bu hadiseler karşısında, bazı ülkelerin sadece kendini düşünen ya da gerçekçi olmayan yaklaşımlar sergilemelerinin sorunları daha da çetrefilli hale getirdiğini söyledi.

Gelinen nokta itibarıyla Batı'nın kendini merkezi ve ayrıcalıklı bir konuma yerleştirerek dizayn ettiği uluslararası sistemin, bugün karşılaşılan sorunların kaynağı olduğunu gördüklerini ifade eden İletişim Başkanı Altun, “Batılı sömürge sistemi modern dönemin adaletsizliklerinin başlıca kaynağıdır. Gelinen nokta itibarıyla biz Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de hatta Libya'da herhangi bir şekilde yaşanan sorunların istikrarsızlığın kaynağına baktığımızda Batı'nın hesaplarıyla karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ve Libya, birilerinin bölge üzerine yaptığı hesapları bozmuştur”

Batı merkezli dünya görüşü üzerine inşa edilen küresel nizama itiraz eden her ülkenin algı operasyonlarıyla, dezenformasyon kampanyalarıyla susturulmaya çalışıldığını ya da terör örgütleriyle, siyasi ve toplumsal istikrarsızlık dalgalarıyla, hesaplarıyla istenen çizgiye çekilmek istendiğini ifade eden İletişim Başkanı Altun, “Türkiye bu kötücül hesaplara, siyasal mühendislik çabalarına, dezenformasyonlara en fazla maruz kalan ülkelerin başında geliyor. Aynı şekilde Libya devleti ve halkı da yine Türkiye-Libya ilişkileri de bu dezenformasyon kampanyalarından, bu saldırılardan nasibini alıyor. Çünkü Türkiye ve Libya, birilerinin bölge üzerine yaptığı hesapları bozmuştur ve kendi çıkarları doğrultusunda sahici oyunlarını kurmuşlardır. Hamdolsun Libyalı kardeşlerimiz, hiçbir adımında gizli ajandası olmayan Türkiye'nin niyetinin samimi olduğunu gayet iyi biliyorlar. Birlikte tarihi, coğrafi, siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel bağlarımızı güçlendiren adımları ardı ardına atıyoruz. Bu ortak irade ve kararlılıkla ülkelerimiz arasındaki iş birliğine ve dayanışmaya, bölgemizdeki istikrara ve huzura kasteden hiçbir girişime fırsat vermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Altun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkı olarak bundan sonra da Libya'nın ve Libyalı kardeşlerinin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi. İslam dünyası ile ilişkilere, hukuka da büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ifade eden İletişim Başkanı Altun, İslam ümmetinin güncel sorunlarının çözülmesi ve iş birliklerinin güçlendirilmesi için katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi. Bu kapsamda, her alanda olduğu gibi iletişim, medya ve enformasyon alanında da ilişkileri geliştirme, ilerletme gayesinde olduklarını dile getiren Altun, geçtiğimiz ekim ayında İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Konferansı dönem başkanlığını Suudi Arabistan'dan devraldıklarını, üstlendikleri büyük sorumlulukla enformasyon, medya ve iletişim alanında müşterek çalışmaları derinleştirecek ve geliştirecek bir yaklaşım içinde olacaklarını söyledi.

İletişim Başkanı Altun, İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Konferansı'nda kabul edilen İstanbul Deklarasyonu ile dezenformasyon ve İslamofobiyle mücadele açısından oldukça kritik kararlar aldıklarına işaret ederek, “İstanbul Deklarasyonu'nda dezenformasyonla nasıl mücadele edileceğinin yanında Filistin davasına olan bağlılığımızı da teyit ettik. Buradan da Filistin davasına olan bağlılığımızın bir kez daha altını çizerek vurguluyorum” dedi.

“Dijital terör ve dijital emperyalizme karşı ortak mücadele yürütmeliyiz”

Bugün kişi haklarını, toplum huzurunu, milli güvenliği, bölgesel ve küresel barışı hedef alan hibrit ve kompleks yeni nesil tehditlerle karşı karşı olunduğunu anlatan İletişim Başkanı Altun, hakikatin perde arkasına itilmeye çalışıldığı bu çağın, “Hakikat Ötesi” olarak adlandırıldığını kaydetti. Böyle bir çağda karşı karşıya kalınan önemli bir sınamanın da iletişim teknolojilerinin kötücül amaçlar için kullanılmasından kaynaklandığına işaret eden İletişim Başkanı Altun, dijitalleşmenin ve yeni teknolojilerin sunduğu imkanları birtakım menfur odakların, dezenformasyon, karalama kampanyası, etki operasyonu, nefret söylemi, terörizm propagandası ya da dijital zorbalık gibi yıkıcı faaliyetler için kullandığını, birilerinin bile isteye hakikat krizi çıkardığını söyledi. Bu hakikat krizinin siyasetten topluma, kültürden iş dünyasına, medyaya ve çok geniş alanlara sirayet ettiğine dikkati çeken İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

“Hakikatin en fazla zedelendiği mecralar olarak da bugün sosyal medya platformları karşımıza çıkıyor. Kendilerini pazarladıkları kadar özgürlükçü ve tarafsız olmayan bu platformlar, dijital faşizmden, dijital terörizmden etki operasyonlarına kadar pek çok kötücül faaliyetin yatağı ortamı haline gelmiş durumda. Son günlerde 'Twitter ifşaları' olarak ortaya çıkan belgeler, bu platformun içerik silme, engelleme, gizli sansür ya da hesap kapatma gibi kararlarda ne kadar keyfi ve ne kadar ideolojik davrandıklarını bir kez daha ortaya sermiş oldu.

“Ülkemiz, bölgemiz ve insanlık için hakikati savunmaya, hakikati anlatmaya devam edeceğiz”

Türkiye olarak karşı karşıya kaldıkları tehditlere yönelik hukuki, siyasi, diplomatik ya da askeri boyutun yanında iletişim cephesinde de büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'nin iletişimini bütünlüklü, çok yönlü ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıda yürüttüklerini kaydetti. Başkanlığın çalışmaları ve Türkiye İletişim Modeli hakkında bilgi veren İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün” mottosuyla bayraktarlığını yaptığı hakikat mücadelesini iletişim boyutunda sürdürdüklerini ifade etti. Türkiye aleyhine organize yürütülen pek çok dezenformasyon kampanyasını işlevsiz kılmayı başardıklarını anlatan İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

“Türkiye İletişim Modelimizi, bu alanda geliştirdiğimiz kapasite ve tecrübeyi, dostlarımızla paylaşmaya hazırız. Uluslararası alanda yaşanan kriz ve belirsizlikler karşısında çok daha güçlü, çok daha dayanıklı bir uluslararası toplumun inşası adına dost ve kardeş ülkelerle iletişim alanında iş birlikleri yapmaya açığız. Biz öyle inanıyoruz ki hakikat her zaman kazanacak, dünyayı hakikat kurtaracak. Biz hakikat için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye İletişim Modeli'nin, insanların haber alma hakkını her şeyin üstünde tutan, hakikat odaklı yeni bir iletişim anlayışı arayışının bir ürünü olduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanımız bu modelin gayesini de 'hakikat dairesi içerisinde demokrasi ve uluslararası hukuktan güç alan bir iletişim anlayışını hem savunmak hem de uygulamada tesis etmek' olarak açıklıyor. Biz de bu doğrultuda ülkemiz, bölgemiz ve insanlık için hakikati savunmaya, hakikati anlatmaya devam edeceğiz. Hakikatin hâkim olduğu bir iletişim ortamının inşasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.”

İletişim Başkanı Altun, konuşmasının ardından Libya Başbakanı Dibeybe ile forum kapsamında düzenlenen sanat sergisini gezdi.

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