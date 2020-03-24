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İletişim Başkanı Altun: 'Virüse karşı cepheyi genişletiyoruz'

İletişim Başkanı Altun: 'Virüse karşı cepheyi genişletiyoruz'
İletişim Başkanı Altun: 'Virüse karşı cepheyi genişletiyoruz'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Korona virüsle mücadele kapsamında milletimiz sosyal mesafeyi artırırken biz de virüse karşı cepheyi genişletiyoruz.Son 24 saatte aldığımız önlemler mücadelemize ivme kazandıracak, devlet-millet el ele inşallah bu süreci atlatmamıza katkı sağlayacak" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de son 24 saatte korona virüse karşı alınan önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Korona virüsle mücadele kapsamında milletimiz sosyal mesafeyi artırırken biz de virüse karşı cepheyi genişletiyoruz. Son 24 saatte aldığımız önlemler mücadelemize ivme kazandıracak, devlet-millet el ele inşallah bu süreci atlatmamıza katkı sağlayacak" dedi.

Altun'un paylaşımda, “Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlar, ambulans uçakla 40 şehre dağıtıldı. Tüm marketlerin 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermesine ve marketlerde aynı anda bulunabilecek müşteri sayısının sınırlandırılmasına karar verildi. Şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım araçlarının, yüzde 50'si kadar yolcu alabileceği kararlaştırıldı. Halkbank'ın ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira ticari kart desteği vermesi kararlaştırıldı. Vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hali kapsamındaki sektörler ve iş kolları belirlendi. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon kişi mücbir sebep kapsamına alındı. Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler 6'şar ay ötelendi. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameler 27 Temmuz'a ertelendi. 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükelleflerinin beyanname ve ödemeleri, yasağın sonuna kadar ertelendi. MSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs Takip Merkezi kuruldu” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Kalay
 

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