İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında doğrulukla, saygınlıkla ve hakikatle görev ifa eden kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal



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