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İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kutlama mesajı paylaştı.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında doğrulukla, saygınlıkla ve hakikatle görev ifa eden kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal
 

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