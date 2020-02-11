İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ ile mücadele paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini aktardı.

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Altun, "FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan direnmeseydi, vesayete teslim olsaydı, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve sinsi emellerini 50 yıllık süreç içerisinde adım adım uygulayan FETÖ Türkiye'yi topyekun işgal edecekti" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'nün sinsi ve kanlı planlarını boşa çıkarttığını aktaran İletişim Başkanı Altun, "Gizlice başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızan terör örgütünün sinsi ve kanlı planlarını boşa çıkartan ve süreci ilk anından itibaren yöneten ve takip eden de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. FETÖ'nün devlete yönelik ihanet adımlarından olan; 7 Şubat MİT operasyonu, 17 Aralık küresel darbe girişimi, 25 Aralık ekonomiyi çökertme hamlesi ve 15 Temmuz işgal girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin ise iradesine sahip çıkmasıyla yerle bir edilmiştir" dedi.

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın direniş çağrısı yapması, 15 Temmuz karanlık gecesini aydınlığa kavuşturmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadelesinin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da devam ettiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesi sadece yurt içinde değil, yurt dışında da devam etmiştir. Cumhurbaşkanımız bütün yurt dışı seyahatleri ve diplomatik temaslarının en önemli gündem maddesi FETÖ ile mücadele olmuştur. Unutulmamalıdır ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti sokağa davet ederek, direniş çağrısı yapması, 15 Temmuz karanlık gecesini aydınlığa kavuşturmuştur. Milletiyle omuz omuza veren lider, darbecileri sahadan süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devleti ele geçirmeye, milleti esir almaya, ülkemizi işgal etmeye azmetmiş FETÖ ile mücadelemiz, kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edilene kadar devam edecektir. FETÖ'nün mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden hesap sorulacaktır. Vesayetçilerle, teröristlerle mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadeleye zarar verenleri, işbirlikçileri, kumpas içinde hareket edenleri ne milletimiz ne tarih affedecektir."

Mevlüt Hasgül

