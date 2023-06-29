İletişim Başkanı Altun'dan, Fransa'da Azerbaycan televizyonu AZTV çalışanlarına yönelik saldırıya kınama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da Azerbaycan resmi devlet televizyonu AZTV çalışanlarının görevlerini yaptığı sırada saldırıya ilişkin sosyal medya hesabın açıklamalarda bulundu. Altun, Fransa'da Azerbaycan resmî devlet televizyonu AZTV çalışanlarının görevlerini yaptığı sırada saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendik. Avrupa'nın insan hak ve özgürlüklerinin korunması bağlamında günden güne irtifa kaybettiğini gözler önüne seren, basın ve haber alma hürriyetine yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Fransız makamlarının ve kolluk kuvvetlerinin saldırının faillerini derhal tespit edip yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı kıymetli kardeşim Sayın Hikmet Hacıyev'i de telefonla arayarak bu menfur saldırının aydınlatılması için Türkiye olarak bütün imkanlarımızı kullanacağımızı kendisine ifade ettim. Saldırıda yaralanan Azerbaycanlı gazeteci kardeşlerimize acil şifalar diliyor, kendileri nezdinde tüm kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay



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