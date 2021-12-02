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İletişim Başkanı Altun'dan Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleşen atama hakkında paylaşım

İletişim Başkanı Altun'dan Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleşen atama hakkında paylaşım
İletişim Başkanı Altun'dan Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleşen atama hakkında paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleşen atama hakkında paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi tebrik ederken görevinden affını isteyen Lütfi Elvan'a da teşekkür etti. Altun yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Dr. Nureddin Nebati'yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden sayın Lütfi Elvan bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

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