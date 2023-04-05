İletişim Başkanı Altun'dan Mescid-i Aksa'daki saldırıya kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılara ve Müslümanlara uyguladığı şiddete tepki gösterdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya mübarek Ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırıları, Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmaya, her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Hülya Keklik



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