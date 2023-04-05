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İletişim Başkanı Altun'dan Mescid-i Aksa'daki saldırıya kınama

İletişim Başkanı Altun'dan Mescid-i Aksa'daki saldırıya kınama
İletişim Başkanı Altun'dan Mescid-i Aksa'daki saldırıya kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail’in Mescid-i Aksa’ya mübarek Ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırıları, Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmaya, her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılara ve Müslümanlara uyguladığı şiddete tepki gösterdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya mübarek Ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırıları, Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmaya, her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Hülya Keklik
 

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