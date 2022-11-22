İletişim Başkanı Altun'dan Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı, kıymetli ilim insanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum.”

Hülya Keklik

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