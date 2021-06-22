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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çirkin saldırıyı kınadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çirkin saldırıyı kınadı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çirkin saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı. Fahrettin Altun, paylaşımında, “Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya şifalar diliyorum. Bu barbarlığı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Derya Yetim

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