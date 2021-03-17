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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan HDP kapatılma talebine yönelik açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan HDP kapatılma talebine yönelik açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan HDP kapatılma talebine yönelik açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin kapatılma talebine ilişkin, “Herkesi bağımsız Türk yargısına saygı göstermeye davet ediyor, adli sistemimizin adaleti tecelli ettireceğine inanıyoruz” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan davayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, HDP'nin terör örgütü PKK ile organik bağları olduğu inkar edilemeyeceğinin bir gerçek olduğunu ifade etti. Altun, “HDP'nin üst düzey yöneticileri ve sözcüleri, açıklamaları ve faaliyetleriyle, defaatle ve istikrarlı olarak PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtlamıştır. Bu ilişkinin, HDP'nin kapatılmasını veya bir başka cezai yaptırıma maruz bırakılması gerektirip gerektirmediği sorusu ise ancak Anayasa Mahkemesi tarafından cevaplandırılacaktır. Herkesi bağımsız Türk yargısına saygı göstermeye davet ediyor, adli sistemimizin adaleti tecelli ettireceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay

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