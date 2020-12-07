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İletişim Başkanlığından Rus gazetecilerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığından Rus gazetecilerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığından Rus gazetecilerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı, askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan 2 Rus vatandaşının bugün serbest bırakıldığını açıkladı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan 2 Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır. Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz. Basın meşruhatlı vize ve geçici akreditasyon süreçleri hakkında bilgilere İletişim Başkanlığının resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir” denildi.

Musa Erdoğan

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